КГИОП не признал культурным наследием фильтроотстойный цех Главной водопроводной станции

На сайте Смольного, в разделе антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 23 июня был размещен проект распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры об отказе во включении фильтроотстойного цеха Главной водопроводной станции в перечень выявленных объектов культурного наследия. Комитет также распорядился исключить постройку из списка построек, имеющих признаки объектов культурного наследия.

Отказ КГИОП на заявление от 15 февраля 2021 года был принят исходя из заключения об отсутствии историко-культурной ценности объекта, указано в документе.

Фильтроотстойная станция Главной водопроводной станции Петербурга была построена в 1927-1931 годах. Промышленное здание выполнено в стиле конструктивизма в начале советской индустриализации. В годы блокады Ленинграда, несмотря на частичное разрушение из-за бомбардировок, станция снабжала город чистой водой. Ранее, в 2019 году градозащитники обращались в КГИОП с требованием включить постройку, расположенную на территории ГУП "Водоканал", в список объектов, имеющих признаки культурного объекта, но получили отказ.

Константин Леньков