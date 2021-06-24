Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко порекомендовал воздержаться в жару от употребления сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя, передает РИА "Новости".

"Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма", — сказал Мурашко.

По словам министра, лучше в жаркую погоду выбирать легкую одежду, которая обеспечит вентиляцию. Также стоит воздержаться от переедания и сократить время пребывания под открытым солнцем, добавил Мурашко.

При слабости, головокружении, тошноте в жару нужно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды, отдохнуть, советует министр. Если симптомы не проходят, лучше обратиться к врачу.

В Европейской части России установилась аномальная жара. В Петербурге последние несколько дней температура ставила рекорды за всю историю наблюдений, держась на уровне выше +30. Накануне, 23 июня, воздух прогрелся до 35,5 градусов тепла.

МЧС предупредило о том, что вечером 24 июня в Петербург могут наконец прийти гроза и ливни. В некоторых районах и пригородах уже прошли дожди.