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11:03

Осужденный по "дворцовому делу" петербуржец Туганков объявил голодовку

фото ЗакС политика Осужденный по "дворцовому делу" петербуржец Туганков объявил голодовку

Отбывающий год заключения в колонии-поселения в Ленинградской области Евгений Туганков, осужденный за удар омоновца по лицу во время протестной акции в Петербурге 31 января, объявил голодовку, сообщил "ОВД-Инфо" со ссылкой на проект "Арестанты 212". 

Заключенный требует обеспечить колонию санитайзерами и разрешить пользоваться умывальниками в столовой. В письме на имя начальника колонии он написал о рисках эпидемиологических заболеваний.

Туганков жалуется и на другие условия содержания: отсутствие лекарств и горячей воды, запрет носить открытую одежду в жару, невозможность покинуть колонию-поселение даже во время экстренных ситуаций, изъятие официально разрешенных газет из передач и другое.

Напомним, Туганкова приговорили к году лишения свободы 31 марта. Суд установил, что, участвуя в акции "Свободу Навальному" на Пионерской площади, петербуржец применил "не опасное для жизни и здоровья" насилие к бойцу ОМОНа: не менее двух раз ударил его в голову и толкнул в туловище. Инцидент случился когда омоновцы тащили к автозаку очередного задержанного.  

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