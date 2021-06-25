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12:15

Петербург ожидают грозы и возвращение аномальной жары

фото ЗакС политика Петербург ожидают грозы и возвращение аномальной жары

Синоптики и Северо-Западного управление Гидрометцентра прогнозируют устойчивую аномально высокую температуру воздуха в Петербурге в течение ближайших четырех дней: с 25 по 28 июня. Прогноз распостраняется и на территорию Ленобласти. Ожидается, что температуру ниже 28 градусов столбик термометра в дневное время показывать не будет. При этом днем 25 июня предрекают грозы. С прогнозом согласен главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться атмосферным фронтом, расположившимся вдоль западных границ мощного антициклона. Он станет причиной кратковременных дождей и гроз, однако дальнейшего понижения температуры ожидать пока не стоит", - написал он у себя в Facebook.

Леус пишет также, что атмосферное давление установится ниже нормы.

Отметим, что в начале недели в Петербурге бились один температурный рекорд за другим: жара в эти дни превысила температурные значения, фиксировавшиеся в 1917 году. Кроме того, совокупно июнь 2021 года уже стал самым жарким июнем в городе за всю историю наблюдений.

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