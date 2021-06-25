Поздравляя выпускников, Макаров вспомнил про генетический код и Александра Невского

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров записал видеообращение к школьным выпускникам 2021 года.

Поздравив их с праздником, спикер ЗакСа пожелал не забывать о блокадном генетическом коде петербуржцев.

"Помните, что вы - наследники великих традиций народа-героя. Вы – носители уникального генетического кода, ленинградского блокадного кода, потомки поколения победителей. Это знание – как монолит, как самая прочная опора в жизни", - заявил Макаров.

Он также посоветовал выпускникам вдохновляться подвигами князя Александра Невского.

"Вы закончили школу в необычный год. Это год восьмисотлетия небесного покровителя Санкт-Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского – великого полководца, мудрого управителя и талантливого дипломата. Вдумайтесь: в день Невской битвы ему было всего 19 лет – чуть больше, чем вам. Пусть духовный подвиг славного предка вдохновляет вас на новые успехи и свершения – ради нашей любимой Родины!", - отметил спикер.

Напомним, в Петербурге 25 июня состоится праздник "Алые паруса". Из-за ситуации с коронавирусом решением городских властей допущены до него будут только выпускники.

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