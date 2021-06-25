Бывшего мэра Липецка приговорили к условному сроку за превышение полномочий

Бывшего мэра Липецка Сергея Иванова приговорили к трем годам условно по делу о превышении полномочий на посту главы Тербунского района области, сообщили в управлении СК по Липецкой области.

Суд установил, что Иванов, будучи главой Тербунского района, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка, хотя полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу у чиновника не были. Ущерб оценили в более чем 3 млн рублей.

Иванова признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Свою вину он не признал. Кроме трех лет условно, суд назначил ему испытательный срок 2 года с лишением права занимать госдолжности.

Иванов был мэром Липецка в 2015 - 2019 годах. Затем он был назначен главой Тербунского района области.

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