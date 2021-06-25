Эсеры требуют бесплатных тестов в связи с новой волной заболеваемости COVID-19

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, оценив ухудшающуюся с каждым днем эпидемическую динамику в России, счел, что всеобщая вакцинация "затруднена или невозможна", в связи с чем, как и на фоне первой волны коронавируса, вновь заявляет о необходимости бесплатной срочной диагностики.

"Платные тесты, как и платная медицина, большинству людей просто не по карману – один тест стоит в среднем 2-4 тысячи рублей. Для частных лабораторий наступили "золотые" времена. И они не заинтересованы в том, чтобы в стране расширялась сеть бесплатных государственных лабораторий – ведь тогда деньги пойдут мимо их кассы", - цитирует депутата Госдумы его пресс-служба.

Миронов настаивает на том, что вакцины "не поспевают за новыми штаммами" и напоминает о большом числе медицинских противопоказаний, мешающих совершению прививки.

Тем временем, как передает РИА "Новости", премьер-министр Михаил Мишустин обратил 25 июня свое внимание на подорожание тестов на коронавирус. Главному санитарному врачу он поручил контролировать и уровень цен, и сроки выполнения ПЦР-тестов.