Около тысячи посетителей ТЦ в Колпино эвакуировали после возгорания кондиционера

На крыше одного из торговых центров, расположенного на Октябрьской улице в Колпино, 25 июня загорелся кондиционер, из-за чего пришлось оргнизовать массовую эвакуацию людей. По сведениям ТАСС, из помещений здания ТЦ "Ока" вывели примерно тысячу человек.

"Обгорел кондиционер на кровле, [возгорание] ликвидировано персоналом торгово-развлекательного центра с помощью огнетушителя", - гласит сообщение от главка МЧС.

По последним данным, пострадавших в результате происшествия не имеется.

Отметим, что сегодня же, 25 июня, чиновники петербургского правительства решили проверить работу кондиционеров на транспорте. С начала недели в городе наблюдается аномальная жара, бьющая рекорды столетней давности.