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17:20

Суд признал законным постановку Навального в СИЗО "Матросская тишина" на учет как склонного к побегу

фото ЗакС политика Суд признал законным постановку Навального в СИЗО "Матросская тишина" на учет как склонного к побегу

Преображенский суд Москвы отклонил иск защиты Алексея Навального к администрации СИЗО "Матросская тишина" с требованием признать незаконной постановку политика на учет как склонного к побегу, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Навального поставили на учет в "Матросской тишине" как склонного к побегу в феврале. Этот статус сохранился за ним и в исправительной колонии № 2 в Покрове, куда политика отправили отбывать наказание. Навальный рассказывал, что из-за этого сотрудник колонии каждый час встает у его кровати, снимает на видео и говорит время съемки, из-за чего политик просыпался каждый час.

Навальный отбывает срок в колонии после того, как Симоновский суд Москвы в феврале заменил его условный срок на реальный по ходатайству ФСИН.  Служба была недовольна тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

 

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