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17:35

Беглов приветствует переезд "Газпрома" в Петербург

фото ЗакС политика Беглов приветствует переезд "Газпрома" в Петербург

Перерегистрация государственной компании "Газпром" на петербургский адрес встретила энтузиазм и поддержку со стороны губернатора Александра Беглова, по мнению которого, город в этом нуждался.

"Финансовые службы Правительства Санкт‑Петербурга и ПАО "Газпром" должны проработать детали принятого решения, оценить значимость будущих отчислений в городской бюджет. Уверен, переезд "Газпрома" в Петербург окажет значимое влияние на экономику города", - цитирует градоначальника пресс-служба городского правительства.

Беглов признал вклад энергетической компании-гиганта в развитие города за последние годы, выделив строительство спорткомплексов и благоустройство центральных улиц.

Отметим, что в нынешнем году "Газпром" выразил желание построить 703-метровую башню рядом с уже имеющимся небоскребом "Лахта центр". В последнем и расположится переехавший головной офис компании. Обе башни, возведенная и планирующаяся, вызывают в градозащитном сообществе неоднозначные и чаще критические оценки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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