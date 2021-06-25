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17:54

В Пулково построят новый пассажирский терминал к 2025 году

фото ЗакС политика В Пулково построят новый пассажирский терминал к 2025 году

Аэропорт Пулково ждет модернизация, в рамках которой, в том числе, появится дополнительный терминал по обслуживанию пассажиров, сообщили в Смольном.

Об изменениях рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в ходе программы "Санкт-Петербург – город решений". Так, к 2025 году планируется обновить производственную инфраструктуру аэропорта. В том числе - построить дополнительный терминал по обслуживанию пассажиров, провести реконструкцию привокзальной площади перед Терминалом А, выполнить создание пешеходной зоны, а также строительство ангаров для стоянок самолетов и офисно-деловых центров. 

Соглашение о модернизации Пулково было подписано в ходе ПМЭФ-2021 года. Ожидается, что дополнительный терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год.

Также Поляков рассказал о планах запустить электричку, которая свяжет Пулково с северной частью Петербурга. По его словам, это будет "подземный туннель под аэропортом". 

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