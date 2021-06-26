В Петербурге заканчиваются два из трех видов вакцины от коронавируса

Межведомственный координационный совет по борьбе с распространением пандемии коронавируса накануне вечером выпустил новейшую сводку о положении дел в городе, зафиксировав дефицит препаратов. Речь, правда, не идет о наиболее распространенном препарате "Спутник V".

"В наличии имеются три вида вакцин – "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Однако вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" имеются лишь остатки, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи", - говорится в сообщении.

В свою очередь, "Спутника V" остается в распоряжении городских властей более 100 тысяч комплектов. Всего с начала прививочной кампании в ней поучаствовали почти 835 тысяч петербуржцев, два укола из них успели сделать более 687 тысяч.

Напомним, что практически с каждым днем в Петербурге, как и по стране в целом растет заболеваемость COVID-19. Накануне суточное число новых случаев составило 1194.