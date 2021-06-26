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15:27

"Все, что возможно, было сделано": Вице-губернатор Бельский прокомментировал антиковидные меры на "Алых парусах"

фото ЗакС политика "Все, что возможно, было сделано": Вице-губернатор Бельский прокомментировал антиковидные меры на "Алых парусах"

Вице-губернатор Александр Бельский, курирующий молодежную политику в Петербурге, в ответ на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о том, может ли прошедший праздник "Алые паруса" привести к росту заболеваемости коронавирусом, сообщил, что не готов высказывать какую-либо позицию по этому поводу, но отметил, что все возможные меры по профилактике COVID-19 были соблюдены.

— Все, что возможно со стороны города, было сделано. Мы ограничили количество людей. Взрослые, как вы знаете, были с ПЦР. Мы у всех у них брали тесты относительно того, больны они или не больны. Мы надеемся, что те меры, которые предпринял город, не допустят новой вспышки. Были разделены сектора, мы постарались разделить всю эту историю, — сообщил Бельский в беседе с ЗАКС.Ру. 

Бельский пояснил, что под "взрослыми" подразумевались учителя и сопровождающие. По наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, на праздник выпускников мог попасть любой желающий, но только при наличии билета. К слову, билеты можно было приобрести "с рук" непосредственно перед началом праздника. 

В 2021 году на "Алые Паруса" были приглашены около 40 тысяч человек. как писал "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по образованию. Во время мероприятия не всеми посетителями соблюдался масочный режим, как и социальная дистанция.

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Константин Леньков


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