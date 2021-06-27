18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:36

Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём молодёжи

фото ЗакС политика Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём молодёжи

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с ежегодно отмечаемым в России 27 июня Днём молодёжи. Обращение губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

В торжественном спиче по случаю праздника Беглов подчеркнул, что треть жителей города на Неве - представители молодого поколения, активно принимающие участие в его развитии. 

"Мы гордимся нашей молодежью, создаем ей современные площадки для общения, стимулируем художественное и научное творчество, расширяем участие молодежи в развитии города. Желаю всем молодым петербуржцам новых успехов, свершений и побед!" - сказал градоначальник.

Он напомнил, что за последние десять лет в Петербурге заметно увеличилось количество молодых учёных, именно им достались 13% от общего числа президентских грантов.

Кроме того, молодёжь занята и в социальной сфере: свыше 80 тысяч волонтёров оказывают помощь инвалидам, ветеранам, поисковым отрядам. Они же трудились и в пандемию, участвуя в таких проектах, как "#МыВместе" и "#ПомогиВрачу".

Отметим, что огромное количество молодёжи можно было наблюдать в Петербурге в ночь "Алых парусов": судя по фотографиями, большинство пренебрегало противоэпидемическими правилами, действующими в городе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

25 июня, 18:51 Вестибюль "Проспекта Просвещения" будут закрывать по утрам до осени из-за ремонта эскалатора

25 июня, 18:26 Суд в Москве оштрафовал двух "другороссов" по статье о мелком хулиганстве

25 июня, 17:54 В Пулково построят новый пассажирский терминал к 2025 году

25 июня, 16:52 Попова анонсировала введение обязательной вакцинации в еще восьми регионах РФ

25 июня, 16:26 Суд в Комсомольске-на-Амуре постановил заблокировать группу Юлии Цветковой во "ВКонтакте"

25 июня, 15:56 Беглов поздравил выпускников школ Петербурга с окончанием учебы

25 июня, 13:50 Бывшего мэра Липецка приговорили к условному сроку за превышение полномочий

25 июня, 12:54 Троицкий мост разведут более чем на сутки из-за "Алых парусов"

25 июня, 11:25 Смольный проверяет работу кондиционеров в автобусах Петербурга

24 июня, 20:27 Шторм обошел стороной: в Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:36 Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём молодёжи

26 июня, 18:00 Против правозащитника в Коми завели дело об оскорблении судьи

26 июня, 17:36 "Фонтанка": Дочь Макарова подала документы на выборы в ЗакС

26 июня, 17:13 Петербург принял самую крупную поставку "Спутника V"

26 июня, 17:12 Муниципал: Экс-глава администрации МО "Гавань" хочет вернуть себе должность через суд

26 июня, 16:30 Ушел из жизни депутат ЗакСа Ленобласти Павел Воробьев

26 июня, 15:46 В ВОЗ объяснили, что прививаться от COVID-19 можно при любом уровне антител

26 июня, 15:27 "Все, что возможно, было сделано": Вице-губернатор Бельский прокомментировал антиковидные меры на "Алых парусах"

26 июня, 15:03 Тест: Сможете ли вы успешно подать документы для выдвижения в депутаты?

26 июня, 15:01 Вакцину "Спутник Лайт" запустили в гражданский оборот

26 июня, 14:16 Список эсеров в Госдуму возглавят Миронов, Прилепин и Семигин

26 июня, 13:30 Шишкина - об идее увековечить память Сталина: Уверена, в партии она не будет реализована никогда

26 июня, 12:45 "Главное - не пугать людей": Милонов отверг идею обязательной вакцинации всех взрослых

26 июня, 11:39 В Петербурге обновился суточный рекорд смертности от коронавируса

26 июня, 11:10 В Петербурге заканчиваются два из трех видов вакцины от коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru