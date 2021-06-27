Синоптики вновь прогнозируют грозы в Петербурге: тепло не уйдёт из города в начале недели

Северо-Западный Гидрометцентр представил данные о погоде, которая должна установиться в Петербурге в начале грядущей рабочей недели: аномальное для города тепло не уйдёт, ожидаются грозы.

Так, по данным ведомства, в понедельник, 28 июня, Северную столицу ждёт переменная облачность, днём местами пройдут ливни, в отдельных районах ожидается гроза. Столбик термометра будет держаться на отметке в 26 градусов и выше.

В Ленинградской области обстановка будет схожей, однако в региональном управлении МЧС обращают внимание граждан на пожары. В Тихвинском районе "жарче" всего: там введён 4-й класс опасности из пяти возможных. В Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Волховском районах - 3-й класс, на остальной территории - 1–2.

Отметим, что в начале текущей недели в Петербурге бились один температурный рекорд за другим: жара превышала температурные значения, фиксировавшиеся в 1917 году. Кроме того, совокупно июнь 2021 года уже стал самым жарким июнем в городе за всю историю наблюдений.