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9:27

Три старших офицера ФСБ отправлены в СИЗО в рамках дела о мошенничестве

фото ЗакС политика Три старших офицера ФСБ отправлены в СИЗО в рамках дела о мошенничестве

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах сразу трёх офицеров Управления авиации ФСБ отправили под арест в специализированное для силовиков СИЗО-4 "Медведь" в Москве, информирует "Коммерсант".

Мужчинам инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как полагают следователи, обвиняемые могли похитить 64 млн рублей, выполняя госзаказ. Подозреваемые - начальник управления полковник Юрий Кравченко, его заместитель - начальник 1-го отделения подполковник Артем Сохин, майор Сергей Романов - заключили контракты со ставропольской компанией ООО "АсСтрой". Предприятие должно было поставить заказчику сборно-разборный складской комплекс для хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов.

Вину в инкриминируемом правонарушении силовики не признают, заявляя об абсурдности фабулы дела. Они утверждают, что все условия выполнили согласно контракту, комплекс был доставлен и свою функцию выполняет, соответственно, деньги они не украли. Суд, впрочем, внял позиции следователей, ходатайствовавших об аресте.

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