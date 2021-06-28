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11:30

РФ возобновляет авиасообщение с Италией, Болгарией и рядом других стран

фото ЗакС политика РФ возобновляет авиасообщение с Италией, Болгарией и рядом других стран

Россия решила восстановить авиасообщение с Болгарией, Италией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и США, уведомляет ТАСС.

В то же время ряд европейских государств ужесточают правила пересечения своих границ для россиян ввиду серьёзного ухудшения эпидемической обстановки в стране.

Уточняется, что США и Италия сохраняют жесткие требования для въезда.

Ввиду всплеска заболеваемости COVID-19 и распространения его новых штаммов РФ вносится немецкими властями в особый список наряду с Португалией. Авиакомпании, наземные перевозчики смогут перевозить только пассажиров с гражданством или видом на жительство в ФРГ. Для въезжающих из России в Германии устанавливается обязательный 14-дневный карантин.

Равнозначные ограничения введены и во Франции: власти внесли РФ в список стран красной зоны. Визовые центры перестали продлевать россиянам многолетние визы, срок которых истек за год пандемии. Процедура возобновится только на фоне существенного улучшения эпидобстановки.

С 30 июня Греция будет требовать у российских туристов сдачи ПЦР-тестов на коронавирус, при этом отрицательный результат следует предъявлять независимо от вакцинации.

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