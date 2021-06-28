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12:59

На Google, Telegram, Twitter и Facebook составили ещё 10 протоколов за неудаление "запрещённого" контента

фото ЗакС политика На Google, Telegram, Twitter и Facebook составили ещё 10 протоколов за неудаление "запрещённого" контента

Судебный участок мирового судьи № 422 в Москве получил ещё 10 административных протоколов, составленных на Google, Telegram, Facebook и Twitter ввиду неудаления противоправной информации (ст. 13.41 КоАП), информирует "МБХ медиа", ссылаясь на картотеку инстанции.

По три протокола составлено на Telegram и Google, по два на Facebook и Twitter. Все документы вменяют нарушителям ч. 2 ст. 13.41 КоАП (Неудаление информации), за исключением единственного, оформленного на Telegram, который составлен по ч. 4 этой же статьи (Неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, порнографией, наркотиками).

В свете вышеописанного, Telegram может получить штраф на сумму до 16 млн рублей, Google - до 12 млн, Facebook и Twitter - до 8 млн рублей.

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