В Петербурге задержали мужчину, торговавшего поддельными справками об отрицательном COVID-тесте

Петербургские правоохранители поймали с поличным местного жителя, торговавшего фейковыми справками об отрицательном ПЦР-тесте, известили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские обнаружили в интернете сообщение о продаже обозначенного документа и в рамках "проверочной закупки" приобрели справку за 1900 рублей.

Продавцом оказался житель Невского района по имени Андрей. Силовики проверили его автомобиль и обнаружили там огромное количество бланков, медицинских справок, в том числе о прохождении тестов на наличие COVID-19.

Проведённая экспертиза установила, что на документах присутствуют оттиски печати медучреждения и личная печать врача, являющиеся подделками.

Как итог: мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".