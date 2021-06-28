Из-за жары в Петербурге увеличилось число комаров

Рекордно жаркий июнь в Петербурге привел к увеличению популяции комаров в городской черте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на специалиста Центра гигиены и эпидемиологии Александра Шапаря.

"В этом году немножко выше численность, чем в предыдущий год и в позапрошлый год, наблюдается в периферических районах (города). Мы знаем, что в принципе комары могут разлетаться до 3 км от места водоема, при сильном ветре - до 5 км", - рассказал он.

По его словам, при аномально высокой температуре, которая наблюдалась большую часть месяца, комары способны подниматься до 19-этажной высоты, тогда в более привычных погодных условиях, как правило, достигают только уровня десятого этажа. В связи с этим актуализировалась потребность граждан в москитных сетках для окон.

Для того, что бы предотвратить чрезмерно бурное размножение насекомых, специалисты обрабатывают водоемы специальными средствами. По словам энтомолога Елены Бычковой, она и ее коллеги следят за комарами рода Anopheles, которые при неблагоприятном ходе событий способны переносить малярию.

Напомним, что в июне несколько дней подряд бились петербургские температурные рекорды более чем столетней давности.