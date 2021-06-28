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17:51

Подозреваемому в нападении на силовика на митинге 31 января Гарипову продлили арест до августа

фото ЗакС политика Подозреваемому в нападении на силовика на митинге 31 января Гарипову продлили арест до августа

В Ленинском районном суде Петербурга 28 июня прошло заседание по продлению меры пресечения Эльдару Гарипову, обвиняемому в нападении на силовика на протестной акции 31 января. Гарипов останется в СИЗО до 1 августа, сообщил адвокат "ОВД-Инфо" Игорь Скачко. 

Скачко также рассказал ЗАКС.Ру, что следователь по делу до сих пор не закончил предварительное расследование. Если материалы дела не будут представлены для ознакомления до 12 июля, то, по словам адвоката, Гарипова должны выпустить 11 августа. 

- Если за 30 суток до окончания этого срока [6 месяцев со дня избрания меры пресечения] следователь уведомляет об окончании предварительного следствия и предъявляет материалы для ознакомления, то можно продлить и дальше. Если нет, то заключенный подлежит освобождению, - пояснил Скачко. 

Гарипов был задержан 31 января на Пионерской площади. При задержании, в котором принимало участие более шести силовиков, ему разбили голову. Из-за травмы он был доставлен в НИИ Джанелидзе для получения медицинской помощи, после чего активист был отпущен. Позже, 11 февраля Гарипов был задержан рамках уголовного дела по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). По версии следствия, на митинге Гарипов якобы нанес удар по бедру росгвардейца. 

Ранее, 28 апреля суд отказал защите в назначении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Судья решил, что из-за отсутствия местной прописки и постоянного места работы Гарипов может попытаться скрыться от правосудия. 

По данным "ОВД-Инфо" на митинге в поддержку политика Алексея Навального 31 января по всей стране было задержано 5754 человек. Из них не менее 1315 задержанных - в Петербурге.

Константин Леньков

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