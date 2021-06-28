Беглов: Наши ребята заслужили выпускной в очном формате

Губернатор Петербурга Александр Беглов не видит проблем в формате проведения праздника школьных выпускников "Алые паруса", который на днях состоялся в городе. Всем участникам мероприятия рассказывали о возможных рисках и советовали использовать средства индивидуальной защиты, подчеркнул глава города во время эфира на "Радио России" 28 июня.

"Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность, прислушались к пожеланиям родительской общественности, не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас важно было дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года, и мы это сделали", - заявил Беглов.

Он добавил, что городские власти, помимо выпускников, допустили до праздника только учителей, имеющих высокий уровень антител.

"Хочу отметить, что город сегодня активнее объединяет усилия в противостоянии инфекции. В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - заверил Беглов.

Напомним, праздник "Алые паруса" состоялся вечером 25 июня. Как и в предыдущие годы, мероприятие провели при финансовой поддержке банка "Россия" Юрия Ковальчука. Праздник на Дворцовой площади и Невском проспекте посетили 39 тысяч человек. Судя по фото- и видеотрансляции далеко не все соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. В день проведения гуляний от коронавируса в Петербурге умерли 107 человек. Это рекордный показатель для региона с начала пандемии.

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