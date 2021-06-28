Благоустройством Заневского парка займутся компании, работавшие на набережной Карповки и Сенатской площади

Стали известны организации, которые займутся благоустройством в Заневском парке, расположенного в Красногвардейском районе Петербурга. Все победители и до этого становились исполнителями крупных городских проектов. Три контракта на общую сумму 109,9 млн рублей выиграла ООО "Нескучный сад". Еще исполнителем двух закупок на сумму 61,3 млн рублей станет ООО "Управляющая компания Возрождение торговый дом". Детскими площадками и различными спортивными объектами в обновленном парке займется ООО "Кинетик спорт" за 75 млн рублей. Определение победителя по одной из закупок было приостановлено по жалобе.

ООО "Нескучный сад", и связанные с ним компании и до этого занимались реализацией проектов новых общественных пространств. Например, обновленнием в 2019 году набережной реки Карповки. Владельцем садовой компании является Ольга Маяцкая, совладелец ООО "Нескучный С-Дизайн". А "Нескучный С-Дизайн" - автор проекта реконструкции Заневского парка.

Победителем еще двух аукционов по поставке плитки на сумму 61,3 млн рублей стала ООО "Управляющая компания возрождение торговый дом". До этого организация занималась мощением участка набережной канала Грибоедова возле Спаса на Крови, Смольной набережной и Сенатской площади.

Установкой различных объектов инфраструктуры: спортивных трибун, велопарковок и дорожных столбиков займется ООО "Кинетик Спорт". Организация была признана победителем в двух аукционах на сумму 75 млн рублей. Как рассказали в компании, "Кинетик Спорт" регулярно занимается установкой детских площадок и небольших спортивных стадионов как на дворовых участках, так и на территории школ Петербурга.

По одному аукциону определение поставщика было приостановлено из-за поступившей жалобы. Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу признало жалобу ООО "МД-Консалтинг" обоснованой и обязало заказчика устранить замечания. УФАС установило, что в документации закупки действительно было допущено избыточное описание требуемых характеристик, а также признал, что формат аукционной документации ограничивал количество участников. Из решения УФАС следует, что будет рассмотрен вопрос о возможном возбуждении административного дела в отношении виновных лиц.

Проект реконструкции Заневского парка в Красногвардейском районе был представлен в январе 2021 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Главной темой обновленного парка станет космос. На территории парка будет несколько "внеземных" зон: круглая пергола с качелями, детская площадка в виде спутника, зона для занятия спортом и сцена для массовых мероприятий. Как сообщили ЗАКС.Ру в администрации Красногвардейского района, на благоустройство Заневского парка были готовы выделить 336,6 млн рублей.

Константин Леньков / изображения: проект благоустройства Заневского парка от "Нескучный С - Дизайн"