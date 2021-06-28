Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи оружия

Российский президент Владимир Путин подписал принятый Федеральным собранием закон, затрудняющий приобретение охотничьего и длинноствольного оружия самообороны. Так, минимальный возраст приобретения документ поднимает до 21 года, что, впрочем, не распространяется на бывших и действующих военных, представителей коренных малочисленных народов, профессиональных охотников.

Кроме теперь, оружие не смогут приобрести люди с двумя и более погашенными судимости за умышленное, тяжкое и особо тяжкое преступление. Временный запрет на покупку коснется людей, пойманных нетрезвыми за рулем, и граждан, отбывавших административный арест.

Наконец, Росгвардия получила больше формальных оснований для аннулирования лицензий.

Напомним, что в России на государственном уровне тема актуализировалась сразу после трагедии 11 мая в Казани, где бывший ученик одной из школ пришел в образовательное учреждение и открыл огонь по людям, в результате чего скончалось около десяти человек. Характерно, что гладкоствольным ружьем 19-летний злоумышленник владел абсолютно легально. В тот же день президент поручил "обновить" правила оборота оружия.