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10:06

В случае ливневого подтопления воду из метро Петербурга откачают мобильными помпами

фото ЗакС политика В случае ливневого подтопления воду из метро Петербурга откачают мобильными помпами

Петербургский общественный транспорт готовится к экстремальному режиму работы на случай прихода в город "столичных" ливней: сегодня, 29 июня, по прогнозу метеослужб на Северную столицу должны обрушиться проливные дожди и шквалистый ветер. Диспетчеры планируют обходные маршруты на случай подтопления улиц, в метро приготовили мобильные помпы.

Помпы, уточнили в комитете по транспорту, пригодятся в случае проникновения воды на станции. На месте также дежурят аварийные бригады.

Региональный центр управления транспортом (РЦУТ) намерен тщательно отслеживать трафик на подтапливаемых участках, менять маршруты в случае чрезвычайной ситуации. В случае необходимости "Горэлектротранс"  оперативно свяжется с комитетом по энергетике и "Водоканалом".

"Диспетчерский центр приложит все силы к скорейшему возобновлению движения в случае аварийных ситуаций", - пообещали в комтрансе.

О том, что на город обрушатся ливни, днём ранее предупредили в МЧС.

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