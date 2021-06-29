"Скрывается истинная картина эпидемии": Вишневский раздосадован ответом Беглова о COVID-статистике

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский получил от Смольного ответ на свой запрос о коронавирусной статистике города: парламентария интересовали "непубличные" данные, а именно - доля тех, кто после вакцинации от COVID-19 подхватил инфекцию.

Смольный в лице губернатора Александра Беглова заверил "яблочника", что вся необходимая информация о ситуации с заболеванием в городе отображена на сайте правительства, а также на страницах "Петербург против коронавируса" в соответствующих пабликах "ВКонтакте" и Telegram.

"Это - неправда. На всех указанных ресурсах публикуются только выжимки: данные о числе заболевших и выздоровевших, и данные о количестве вакцинированных. При этом не публикуется информация о числе госпитализаций, о числе свободных коек, о загрузке больниц, о числе пациентов на ИВЛ, о числе лиц, находящихся под наблюдением в целом и в стационарах. Эта информация намеренно скрывается уже больше трех недель - со 2 июня. Скрывается истинная картина эпидемии", - представил свою позицию Вишневский у себя в соцсетях.

Депутат добавил, что, как он считает, истинная картина бедствия будет скрываться до тех пор, пока не закончится Евро-2020 - "чтобы не портить благостную картину чемпионата".

Напомним, в Петербурге вместе с постоянным ростом заболеваемости обновляется антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки (накануне показатель составлял 110). На этом фоне горожане стали активнее вакцинироваться, порой простаивая в очередях в прививочные кабинеты, расположенные в торговых центрах.

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