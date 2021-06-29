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14:07

Следуя рекомендациям медиков, Беглов прошёл ревакцинацию от коронавируса

фото ЗакС политика Следуя рекомендациям медиков, Беглов прошёл ревакцинацию от коронавируса

Петербургский губернатор Александр Беглов известил, что решил пройти ещё один курс вакцинации от коронавируса, информирует пресс-служба Смольного.

"В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - сетует градоначальник.

Ежедневно, напомнили в Смольном, в городе прививаются от 12 до 14 тысяч человек. На сегодняшний день начали курс свыше 858 петербуржцев, полностью его завершили - более 696 тысяч человек.

Исполнительным органам власти рекомендовано вплоть до 15 августа вакцинировать 65% сотрудников.

Для горожан доступны 134 пункта в медучреждениях, где можно получить "антивирусный" укол. Работают также мобильные бригады и точки в ТЦ, где, к слову, только на выходных можно было наблюдать огромные очереди из желающих привиться.

Ожидается также открытие новых точек по вакцинации, в их числе появятся "два больших красивых шатра".


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