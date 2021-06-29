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Муниципал

15:04

Смольный хочет добавить деньги муниципалитетам на содержание новых парков и скверов

фото ЗакС политика Смольный хочет добавить деньги муниципалитетам на содержание новых парков и скверов

На сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы опубликован проект постановления об изменении распределения дотаций между муниципальными образованиями города. В пресс-службе комитета финансов ЗАКС.Ру пояснили, что документ подготовлен из-за вступления в силу в апреле 2021 года закона о зеленых насаждения общего пользования. В законопроекте увеличено число зеленых зон местного значения, что привело к увеличение расходов муниципалитетов на их содержание, пояснили в ведомстве. Также в проекте постановления учтены суммы дотаций, которые предоставляются в случае снижения оценки доходов муниципалитета в 2021 году по сравнению с показателем на 2020 год, добавили в комитете. 

Общая сумма дотаций снизилась с 638 млн рублей до 629,6 млн рублей. Самые большие суммы получают муниципалитеты в центральной части города. В частности, МО "Литейный округ" должен получить 62,9 млн рублей, МО "Смольнинское" - 50,5 млн рублей, МО "Владимирский округ" - 48,39 млн рублей, МО "Дворцовый округ" - 39,7 млн рублей. Также больше 30 млн рублей должны получить МО "Сенной округ", МО "№7", МО "Аптекарский остров", МО "Чкаловское". Муниципальному образованию "Московская застава" администрация намерена выделить 61,4 млн рублей. 

Всего в новом перечне 89 муниципалитетов из 110, в первоначальном документе о дотациях значилось 22 муниципалитета. Большая часть денег выделяется при снижении оценки доходов местных бюджетов на 2021 год по сравнению с оценкой доходов на 2020 год. Из-за введения новых зеленых зон правительство планирует выдать муниципалитетам в общей сложности 26,95 млн рублей. В среднем МО получат по несколько тысяч рублей от 10 до 900. Суммы более миллиона планируется выделить МО "Малая Охта" (1 млн рублей), МО "№21" (1,9 млн рублей), МО "Финляндский округ" (1,6 млн рублей), МО "Академическое" (1,6 млн рублей), МО "Гражданка" (2,3 млн рублей) и МО "Светлановское" (2,5 млн рублей). 

София Саттарова

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