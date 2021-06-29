В Петербурге готовы наращивать инфекционный коечный фонд при необходимости

По состоянию на 29 июня петербургская система здравоохранения располагает более чем 11 тысячами инфекционных коек для приема больных с коронавирусом, о чем пишет "Бумага" со ссылкой на чиновников из профильного комитета. Последние утверждают, что это не предел и что при дальнейшем ухудшении динамики город располагает мощностями для увеличения коечного фонда.

Накануне в авторской радиопрограмме губернатор Александр Беглов также дал понять, что его подчиненные способны вновь создать число мест для коронавирусных пациентов, сопоставимый со значениями минувшей зимы. В январе их организовали почти 12,5 тысячи.

В ближайшее время, как сообщает "Фонтанка", 150 человек с коронавирусом способна будет принять клиника им. Соколова, а 178 дополнительных мест выделят в стенах СЗГМУ им. Мечникова.

Напомним, что утром в Петербурге обновился антирекорд по числу скончавшихся (+119) от COVID-19. По все стране он тоже обновился (+652 случая).

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