Горсуд принял иск защитников ВНИИБ, добивающихся признания здания памятником

Горсуд Петербурга принял к производству иск градозащитников, которые борются с чиновниками из КГИОП за включение здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в реестр культурно-исторических памятников регионального значения, что позволило бы спасти его от сноса.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, в статусе заинтересованного лица к участию в процессе привлекли ООО "Специализированный застройщик "2-ой Муринский".

Борьба за здание в стиле сталинского неоклассицизма, расположенного на подступах к площади Мужества, ведется с весны 2019 года, когда стало известно о его возможном сносе. Тогда же был представлен проект нового жилья на его месте, напугавший местных активистов, и из здания "попросили" всех арендаторов. В августе того же года КГИОП отказался признавать "Бумажный институт" памятником, в результате последующих попыток градозащитников добиться своего отказ повторялся.

Подробнее о нынешней стадии борьбы за сохранение "сталинки" и настроениях ее главных участников (Александр Алаханов, Ярослава Дудникова, Мария Воюцкая) читайте в июньском репортаже ЗАКС.Ру.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру