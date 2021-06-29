Ректоры Петербурга рекомендовали позволить посещать занятия привитым студентам

На заседании Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти его участники пришли к выводу, что с учетом продолжающейся пандемии и ее новой волны предстоящий учебный год должен пройти по смешанной системе.

"Советом ректоров вузов СПБ было принято решение рекомендовать вузам принять участие в смешанной форме обучения с 1 сентября, учитывая допуск к очному обучению при наличии [сертификата о] вакцинации, документов о наличии антител или противопоказаниях к вакцинации", - цитирует ТАСС реплику главы совета, Алексея Демидова.

По его словам, сложнее пока обстоит дело с ситуацией в общежитиях и системой допуска в них, с учетом того, что общежития населяют, в том числе, несовершеннолетние, получающие по программам вузов среднее профессиональное образование.

"Решения о вакцинации несовершеннолетних учащихся со стороны соответствующих ведомств еще не принято", - подчеркнул Демидов.

Напомним, что тем временем город раз за разом обновляет антирекорд по смертности от коронавируса. При этом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, из вакцинированных петербуржцев пока никто не умер.