"Навальниста", получившего срок из-за клипа Rammstein, перевели в медучреждение

Политический активист из Архангельска Андрей Боровиков, получивший скандальный приговор по делу о репосте "порнографического" клипа, из-за проблем со здоровьем оказался в стенах медицинского учреждения, куда его перевели из СИЗО в Кирове. На сегодня, 29 июня, было намечено рассмотрение его апелляции, но госпитализация помешала его проведению, передает региональное издание 29.ru со ссылкой на супругу осужденного "навальниста".

"Адвокат был у Андрея в четверг, внешне всё было хорошо, он не выглядел так, что его нужно класть в больницу. Скорее всего, Андрея доставили в больницу в Кирово-Чепецке за 40 километров от СИЗО, где он находился. Как сообщили адвокаты, вчера его туда перевели, хотя целую неделю знали, что у него низкий гемоглобин", - приводится ее рассказ.

Напомним, что в конце суд приговорил Боровикова к 2,5 годам колонии из-за откровенного клипа Rammstein, который он выложил на своей странице "ВКонтакте" несколько лет назад: его признали распространителем порнографии. Лидер немецкого коллектива Тиль Линдеманн отказался как-либо публично комментировать этот приговор.