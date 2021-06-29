Роспотребнадзор: Петербуржцы все тяжелее переносят коронавирус

Сотрудница петербургского управления Ирина Чхинджерия, приводя последнюю статистику по коронавирусу и анализируя ее, констатировала, что новая волна переносится горожанами тяжелее предыдущей. Об этом ей говорит и количество, и качество протекаемых заражений, общее число которых выросло на 22% только за последнюю неделю. Людям, по словам специалиста, требуется все более интенсивная медицинская помощь.

"Мы сейчас видим, что количество пневмоний за неделю выросло на 40%, а это говорит об утяжелении течения", - цитирует ее слова "Интерфакс".

Вслед за другими экспертами Чхинджерия признала, что вирус этим летом "бьет" не только пожилым, а по всем возрастным группам: среди детей за неделю заболеваемость поднялась на 20%.

"В настоящее время мы находимся в фазе роста и еще пока на плато не вышли, чем это закончится - пока не понятно", - призналась чиновница.

Отметим, что сегодня же, 29 июня, Чхинджерия обнародовала статистику по петербуржцам, которые заразились коронавирусом, несмотря на сделанную прививку: таковых ее ведомство насчитало 0,3% от общего числа вакцинированных (2594 человека).