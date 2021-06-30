Смольный оценит возможность введения QR-кода в общепите, основываясь на опыте Москвы

Петербургские власти изучат эффективность введения системы QR-кодов для посещения мест общественного питания, основываясь на опыте Москвы, известил заместитель председателя комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.

Смольный, по его словам, уже ведёт "очень аккуратный" диалог с представителями данной сферы бизнеса, а вводимые ограничения по сравнению со столичными весьма "мягки".

"Очень внимательно нужно смотреть, как это отразится на бизнесе и насколько это реально повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Здесь нужен тонкий баланс, во-первых, чтобы не навредить, во-вторых, чтобы использовать ограничительные меры в крайнем случае", - поделился соображениями Яковлев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Напомним, что начиная с 28 июня посетить московские кафетерии и рестораны можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, после прохождения вакцинации либо имея при себе справку о выздоровлении (которая ликвидна только в течение последних шести месяцев).

Добавим, что в Петербурге начиная с 17 июня в заведениях общепита запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и открывать детские комнаты. Ресторанам нельзя принимать посетителей с 2 часов ночи до 6 утра, а также обслуживать клиентов без масок.