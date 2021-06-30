Комздрав: К аппаратам ИВЛ подключены свыше 600 петербуржцев

Более 600 пациентов, лежащих в ковидных стационарах Петербурга, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в тяжёлом состоянии пребывают 22% больных, представил статистические данный зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Он уточнил, что на инвазивной ИВЛ находятся 220 пациентов, на неинвазивной - 400.

Сарана подчеркнул, что в больницы стало поступать всё больше молодых петербуржцев.

"Мы связываем это с тем, что старшее поколение достаточно активно начало прививаться, как только появилась в городе вакцина", - сказал чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".