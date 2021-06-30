Петербургским вузам рекомендовано начать новый учебный год в смешанном формате

В ходе заседания Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области было принято решение начать новый учебный год 1 сентября в смешанном формате ввиду сложной эпидемической обстановки в городе. К очному посещению занятий допустят только привитых студентов, предъявивших соответствующий документ, уточнил председатель Совета Алексей Демидов.

"Советом ректоров вузов Петербурга было принято решение рекомендовать вузам принять участие в смешанной форме обучения с 1 сентября, учитывая допуск к очному обучению при наличии [сертификата о] вакцинации, документов о наличии антител или противопоказаниях к вакцинации", - цитирует ТАСС Демидова.

Кроме того, аналогичные меры будут предприняты и при заселении обучающихся в общежития: молодым людям необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. Данные меры касаются лиц старше 18 лет.

В то же время в Совете пока не определились, как поступать с несовершеннолетними студентами, так как прививаться от коронавируса могут лишь люди, достигшие совершеннолетия.

"Решения о вакцинации несовершеннолетних учащихся со стороны соответствующих ведомств еще не принято", - резюмировал Демидов.