Путину прислали более миллиона вопросов для "Прямой линии"

На сегодняшнее утро на пульт "Прямой линии" с Владимиром Путиным поступило 1 256 048 вопросов. Статистику приводит ТАСС.

Большая часть вопросов зарегистрирована колл-центром - 658 183 сообщения. С помощью СМС и ММС обработано 129 336 обращений, и, наконец, 103 972 запроса зафиксировали в приложении "Москва-Путину". Кроме того, свыше 33 тысяч вопросов поступило через соцсети.

Подавляющее число обращений связано с пандемией коронавирусной инфекции, а также средствам борьбы с ней, в том числе - вакцинации.

"Прямая линия", напомним, состоится уже сегодня, 30 июня. В этом году из-за COVID-19 она пройдёт без привычной "гражданской" аудитории: в студии с президентом будут только ведущие.