"Жителям нужны парки, а не новостройки": Петербуржцы просят Путина спасти центр города от застройки

В преддверии "Прямой линии" с Владимиром Путиным градозащитники обратились к президенту с призывом спасти центр Петербурга от уплотнительной застройки и ввести мораторий на снос исторических зданий. Воззвание активистов опубликовано в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания".

Общественники указали, что и Смольный, и Кремль систематически закрывают глаза на просьбы неравнодушных жителей Северной столицы, призывающих защитить центр.

"Без вашего вмешательства градостроительная политика Санкт-Петербурга не изменится. Жителям нужны скверы, парки, а не новостройки. Мы бьёмся за сохранение культурного наследия, за разумное развитие инфраструктуры и комфортную среду. Исторический центр рушится на глазах. Мы надеемся, что найдём поддержку в вашем лице", - говорится в сообщении градозащитников.

В городе, заключили они, и так не везде обеспечена минимальная норма по площади зелёных насаждений на одного человека, а уплотнительная застройка сокращает её ещё больше.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным начнётся сегодня, 30 июня, в полдень.