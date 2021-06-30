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Муниципал

12:12

МО "Литейный округ" проведет мероприятия для подростков за 272 тысячи рублей

фото ЗакС политика МО "Литейный округ" проведет мероприятия для подростков за 272 тысячи рублей

На сайте госзакупок 29 июня администрацией МО "Литейный округ" была размещена заявка на организацию серии образовательных встреч для подростков, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, наркомании, курения, а также межнациональных конфликтов. Всего планируется провести семь мероприятий разной направленности: от "мозгового штурма" до "уличной акции". Они должны пройти на территории округа с сентября по декабрь 2021 года. На это администрация муниципального округа готова выделить 272 тысячи рублей

Для укрепления толерантной среды запланирована "уличная акция", в которую войдут несколько остановок-викторин. Например, интеллектуальный тир "Россия — это мы", на котором участники будут отвечать на вопросы о традициях народов России. Еще запланирован цикл мероприятий из семи лекций, на которых расскажут об экстремизме, его причинах и видах. Тех, кто лучше всех ответит на контрольные вопросы по теме лекции, наградят силиконовыми браслетами-флешками.  

Чтобы подростки с юности знали свои обязанности перед государством, в округе пройдет правовая игра "Закон и ответственность", на которой участники выполнят ряд заданий: "Мои обязанности", "Проступок или преступление?" и "Творческая мастерская". Отличившиеся получат либо медали с символикой округа, либо шоколадки. Выбор призов остается за исполнителем заявки. 

Отдельный блок мероприятий направлен на популяризацию здорового образа жизни у молодежи. Для формирования негативного отношения к запрещенным веществам подросткам покажут антинаркотический моноспектакль с открытым финалом. Для его проведения исполнитель должен предоставить стол, стул, лампу, зеркало, блокнот и ручку. Также для подрастающего поколения проведут кинопоказ по профилактике наркомании. Заказчик отдельно указал, что фильм должен быть подготовлен совместно с федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Правда, ФСКН был упразднен в апреле 2016 года, так что на новинку можно не рассчитывать. 

Чтобы объяснить вред табака для организма, в МО "Литейный округ" пройдет мозговой штурм "Курение — не моя тема" и интерактивное мероприятие "Тайна едкого дыма", на котором участникам расскажут об альтернативах курению. 

Константин Леньков

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12:12 Муниципал: МО "Литейный округ" проведет мероприятия для подростков за 272 тысячи рублей

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