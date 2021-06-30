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12:47

Путин: Зачем говорить с Зеленским, если все вопросы на Украине решаются в Вашингтоне

фото ЗакС политика Путин: Зачем говорить с Зеленским, если все вопросы на Украине решаются в Вашингтоне

Рассуждая о вопросе недружественных стран в ходе "Прямой линии", Владимир Путин объяснил, почему не считает Украину подобным государством.

"Мы единое целое", - сказал президент.

По его мнению, единственным недружественным на Украине ныне является её руководство, которое, среди прочего, намеренно принимает "антироссийские" законы, в частности, "выдавливая" русский язык из страны.

Всё это - результат политики Владимира Зеленского, уверен президент. В связи с этим он не видит смысла с ним встречаться.

"Зачем говорить с Зеленским? Внутренние украинские вопросы решаются в Берлине и Вашингтоне. О чём говорить с Зеленским? Я не отказываюсь в принципе от таких контактов, но надо сначала понять - зачем", - заключил Путин.

Между Киевом и Москвой, добавим, уже велись разговоры о саммите двух президентов.

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