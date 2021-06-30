Путин: Россия производит недостаточно овощей и фруктов для внутреннего потребления

Во время прямой линии 30 июня у президента России Владимира Путина поинтересовались, почему бананы в продуктовом магазине стоят дешевле картошки с морковью. Глава государства на это заявил, что овощи, скорее всего, привезены не из соседнего региона, а из другой страны - Беларуси или Турции. В этом случае надо "смотреть на логистику", считает Путин.

Он заявил, что цены на продукты растут по всему миру. Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет, сказал президент.

По его словам, Россия пока производит недостаточно овощей и фруктов для внутреннего потребления. Цены на картошку могли вырасти из-за плохого прошлогоднего урожая - около 19 млн тонн, сказал Путин. В 2021 году показатель должен вырасти почти на миллион, заявил глава государства.

Он добавил, что правительство занимается регулировкой цен на продукты. Путин напомнил,что ранее правительство России приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания, заключило соглашения с производителями, ввело во внешней торговле повышенные вывозные пошлины и другое.

- Меры регулирования применяются, но, к сожалению, не по всем группам товаров, - сказал президент.