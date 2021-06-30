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13:08

Путин: Введение беззалоговых кредитов для бизнеса - "это тонкая вещь"

фото ЗакС политика Путин: Введение беззалоговых кредитов для бизнеса - "это тонкая вещь"

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным предприниматель из Сургута Максим Харлов рассказал о высоких кредитных ставках для бизнеса - 18%, коротких сроках кредитования - до 3 лет и обязательное внесение залога для получения денег от банка. По словам предприниматеоя, такие условия не позволяют развивать бизнес.

Путин на это заявил, что правительство уже приняло ряд мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди них, кредит по нулевой ставке, пролангация кредитов, снижение налоговых ставок и другое, сказал президент.

Организовать же введение беззалоговых кредитов - это "тонкая вещь", считает глава государства. По его мнению, это может подорвать банковский сектор:

- Прийти за деньгами дело не сложное, а как их отдавать?

Путин добавил, что 18% - действительно высокая ставка. Он попросил предпринимателя оставить свои контакты, чтобы позже разобраться в ситуации. 

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