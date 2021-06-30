Путин: Госдума седьмого созыва работала на должном уровне

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что депутаты Государственной Думы седьмого созыва работали "не просто удовлетворительно, а на должном уровне". Результаты работы парламента соответствует требованиям, которые предъявлялись ему страной и ситуацией, считает глава государства.

В частности, речь идет о пандемии коронавируса, отметил Путин. Он считает, что Россия справилась с заболеванием лучше многих других стран. В этом есть заслуга депутатов Госдумы, которые продолжали исполнять свой долг и принимать необходимые в пандемию законопроекты.

Также президент сообщил, что намерен поддержать "Единую Россию" на предстоящих выборах.

- Даже если надо принимать непопулярные, но необходимые меры, депутаты "Единой России" идут на это - даже себе во вред, - заявил Путин.