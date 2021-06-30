Авторская телепрограмма Беглова станет интерактивной

Ежемесячная телепрограмма "Новый взгляд с Александром Бегловым" видоизменит формат и перестанет быть монологичной, сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что поспособствовал этому, как ни странно, лично глава государства Владимир Путин.

"Руководствуясь поручением Президента, уже в ближайшем выпуске программы "Новый взгляд с Александром Бегловым" мы реализуем принцип получения обратной связи. Будем принимать в эфир звонки горожан", - анонсировал петербургский губернатор.

Себе в заслугу, комментируя техническое новшество и все большую готовность идти на диалог, Беглов поставил более чем двухлетнее ведение персональной страницы "ВКонтакте".

"Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов. Также страница интегрирована в информационную систему "инцидент-менеджмент", которая автоматически направляет комментарии горожан в профильные комитеты Смольного", - подчеркнул чиновник.

По мнению губернатора, эта практика особенно актуальна и востребована в период действия противоэпидемических ограничений.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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