В Петербурге все стремительнее растет число сделавших прививку от коронавируса

В течение последних суток за прививкой от COVID-19 в специализированные пункты обратилось 21443 жителя, сообщает пресс-служба Смольного (15911 - за первым уколом, 5532 - за вторым). Отмечается, что таким образом темпы вакцинации растут. Общее число горожан, сделавших один укол, достигло 888856 человека. Почти 707 тысяч из них успели обратиться и за второй инъекцией.

"Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах. Продолжение массовой вакцинации – самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения", - приводится новый комментарий по теме от губернатора Александра Беглова.

Тем временем, 30 июня в распоряжение городских чиновников и медиков прибыло еще 19,8 тысяч доз вакцины "Спутник V", а всего доступной вакцины в городе остается свыше 190 тысяч доз.

Несмотря на успехи в вакцинации, Петербург демонстрирует ежедневный прирост новых случаев заражения. Еще накануне их было 1374, тогда как одним спустя их насчитали 1503.

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