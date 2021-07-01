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"Яблоко" призвало Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин от коронавируса

фото ЗакС политика "Яблоко" призвало Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин от коронавируса

Руководство партии "Яблоко" официально обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой открыть доступ россиянам к зарубежным вакцинам от COVID-19, признанным Всемирной организацией здравооохранения, и пустить их на отечественный рынок. В письме указывается, что граждане, не до конца доверяющие российским разработкам, вправе иметь альтернативу.

"Полагаем, что этот шаг мог бы помочь также в решении вопроса о регистрации российских вакцин за рубежом", - гласит еще один аргумент.

Напомним, что пока в прививочные пункты поступают вакцины только трех типов: "Спутник V" (самая массовая), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они изготовлены в РФ, и ни одна из них не признана в Евросоюзе и США.

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