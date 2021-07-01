Путин подписал закон, запрещающий отрицание роли СССР в победе над нацизмом

Президент Владимир Путин подписал принятый Федеральным собранием закон, по которому вводится административная ответственность за публичное отрицание СССР в победе над нацистской Германией, а также за отождествление ролей СССР и Третьего рейха во Второй Мировой войне. Второй запрет распространяется также на сравнение деятельности СССР в военные годы с деятельностью так называемых стран "оси", поддерживавших гитлеровцев.

Для граждан нарушение этого нормативного акта чревато штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей, максимальная санкция для физических лиц представляет собой арест на 15 суток. В свою очередь, должностным лицам грозит штраф от одной до четырех тысяч рублей, а юридическим - от 10 до 50 тысяч.

Законопроект внесли в Госдуму в начале мая глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Фактически инициатива принадлежит самому президенту, который ранее выражал недовольство искажением исторической правды и говорил о необходимости ввести за это ответственность.