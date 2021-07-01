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Выборы 2021

Новости 13:46

В предвыборный штаб "навальниста" Степанова пришли с обыском

фото ЗакС политика В предвыборный штаб "навальниста" Степанова пришли с обыском

В московский штаб к оппозиционеру Олегу Степанову, планирующему избираться в Госдуму, явились с обыском силовики, о чем сообщила в Telegram-канале его команда. Следственные действия проводятся по одному из дел против ФБК* (дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Соратники Степанова указывают на то, что никогда не работали в ФБК*.

"Это давление на нашу кампанию — Олег под домашним арестом, нам незаконно не дают открыть счёт, а теперь ещё и обыски с очевидным изъятием личной техники сотрудников. Вот они "честные" выборы, которые обещал Путин", - говорится в посте.

Отметим, что Степанов отбывает арест в рамках другого дела, получившего в СМИ название "санитарного". Его и ряд других близких к Алексею Навальному оппозиционеров преследуют в уголовном порядке из-за того, что на январских митингах они якобы создали угрозу массового заражения коронавирусом.

*Минюст внес Фонд борьбы коррупцией в реестр НКО-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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