Число "привезших" из Петербурга коронавирус финских болельщиков увеличилось до 400

Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии зафиксировало около 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией у граждан, вернувшихся в конце июня из Петербурга после вылета сборной Финляндии с Евро-2020.

"По состоянию на 30 июня вернувшиеся с матчей сдали 386 положительных тестов на коронавирус, еще 50 заразились от них. Больше всего случаев - в Хельсинки, Эспоо и Вантаа", - гласит официальное сообщение.

При этом не со всеми туристами удалось связаться, так что медики прогнозируют еще более бурный рост заболеваемости. Тремя днями ранее речь шла об около 300 заразившихся в Петербурге финнах. На родине вернувшихся болельщиков массово изолируют, а остальных пока призывают без насущной необходимости пока не ездить в Россию.