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Восьмилетний ремонт особняка Новикова в Зеленогорске подходит к концу

фото ЗакС политика Восьмилетний ремонт особняка Новикова в Зеленогорске подходит к концу

Старинный дом, известный как дача Новикова, на Исполкомской улице в Зеленогорске почти полностью восстановлен: на прилегающей к нему территории осталось закончить работы по благоустройству, передает строительное издание "Канонер". Исполнитель капитального ремонта приступил к ним еще в 2013 году.

По некоторым данным, годом постройки деревянного сооружения, выполненного в стиле финского модерна, можно считать 1914-й. В советский период в нем некоторое время квартировал райком КПСС. В течение последних десятилетий бывший особняк стоял покинутым, в полуразрушенном состоянии. Примечательно, что при столь незавидной судьбе дача Новикова имеет статус культурно-исторического памятника федерального значения. 

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